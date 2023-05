Freiwillige Feuerwehr Schalksmühle

FW Schalksmühle: Herausragende Spende des Rotary Clubs für die Schalksmühler Jugendfeuerwehr

Schalksmühle (ots)

Vergangenen Mittwoch übergaben Hermann Backhaus und Thomas Spruth vom Gemeindienst Rotary Club Hagen, eine Spende in Höhe von 18.000 Euro an die Jugendfeuerwehr Schalksmühle. Hocherfreut über die starke Unterstützung der Jugendarbeit in unserer Gemeinde, nahmen Bürgermeister Jörg Schönenberg, sowie Dirk Kersenbrock und Olaf Bühren als Leiter bzw. stellv. Leiter der Feuerwehr, die Spende symbolisch entgegen. Das Geld stammt aus dem Katastrophenfonds des Rotary Distrikt 1900. Der Rotarier möchten damit, das stark von dem Hochwasser 2021 betroffene Schalksmühle unterstützen, die Jugendfeuerwehr attraktiv und abwechslungsreich zu gestalten. So soll letztlich auch die Einsatzabteilung der Feuerwehr profitieren, denn viele Jugendliche gehen später als Nachwuchs in die aktiven Einheiten über. Auch Tobias Katte freute sich als Leiter der Jugendfeuerwehr sehr über die Wertschätzung und Unterstützung. Vielen herzlichen Dank!

