Landkreis Sigmaringen (ots)

Meßkirch

Motorradfahrer stürzt auf nasser Fahrbahn

Leichte Verletzungen erlitt ein Motorradfahrer, der am Mittwoch gegen 13.15 Uhr auf der B 311 bei starkem Regen an der Ausfahrt Meßkirch/Heudorf ins Rutschen geriet. Der Zweiradfahrer stürzte und rutschte über die dortige Verkehrsinsel. Ein Rettungsdienst brachte den 46-Jährigen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An seiner Maschine dürfte ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro entstanden sein.

Pfullendorf

Mann wird Opfer von Whatsapp-Betrügern

Mehrere Beträge hat ein älterer Mann am Mittwoch an Whatsapp-Betrüger überweisen. Die Täter kontaktierten ihr Opfer zunächst per SMS und gaben sich anschließend auf Whatsapp als dessen Sohn aus, dessen Handy kaputtgegangen sei. Weil er hierdurch keinen Zugriff auf sein Online-Banking habe, bat der vermeintliche Sohn um mehrere Überweisungen in Höhe eines jeweils dreistelligen Euro-Betrags. Erst später fiel dem Mann der Betrug auf, woraufhin nicht mehr alle Überweisungen gestoppt werden konnten. Die Polizei warnt weiterhin vor dieser Betrugsmasche, Tipps und weitere Informationen finden Sie auf www.polizei-beratung.de .

