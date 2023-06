Polizei Paderborn

POL-PB: Brand in Paderborn Elsen am frühen Freitagmorgen

33106 Paderborn-Elsen (ots)

Freitag, 09.06.2023, 01:57 Uhr

33106 Paderborn-Elsen, Christine-Koch-Straße Gegen 01.57 Uhr wurde der Rettungsleitstelle ein Mülltonnenbrand in der Christine-Koch-Straße in Elsen gemeldet. An einem Mehrfamilienhaus geriet aus bislang ungeklärter Ursache eine Mülltonne in Brand, die unter einem Carport abgestellt war. Durch die Flammen wurde ein unter dem Carport abgestellter Pkw beschädigt. Weiterhin kam es zu Gebäudeschaden, durch eine geplatzte Fensterscheibe und einem zerstörten Jalousienkasten. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Personen kamen zum Glück nicht zu Schaden. Eine Brandstiftung kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden, deshalb bittet die Paderborner Polizei Zeugen, die zum fraglichen Zeitpunkt verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Christine-Koch-Straße gesehen haben, sich unter der Rufnummer 05251 3060 zu melden.

