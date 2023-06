Polizei Paderborn

POL-PB: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person am Donnerstagabend in Delbrück-Anreppen

33129 Delbrück (ots)

Donnerstag, 08.06.2023, 22:54 Uhr

33129 Delbrück-Anreppen, Holzweg

Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 16jähriger mit seinem Kleinkraftrad 45km/h den Holzweg in Richtung der Bentfelder Straße. In Höhe eines Gehöfts verläuft der Holzweg in Fahrtrichtung des KKR-Fahrers in einer scharfen Rechtskurve. Aus ungeklärter Ursache kam er in dieser Kurve nach links von der Fahrbahn ab, flog über die Böschung und den dortigen kleinen Bachlauf, und blieb ca. 20 Meter weiter auf einer Wiese liegen. Sein Mobiltelefon setzte einen automatischen Notruf/Sprachnachricht an den Rettungsdienst -112- ab, so dass Rettungskräfte und die Polizei unmittelbar entsandt werden konnten. Durch den Notarzt konnte vor Ort bei dem 16jährigen Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden. Er wurde in ein Paderborner Krankenhaus gebracht. Aufgrund der bestehenden Lebensgefahr wurde die Paderborner Polizei bei der Unfallaufnahme und Sicherung der Unfallspuren durch ein Verkehrsunfallaufnahmeteam aus Dortmund unterstützt.

