Polizei Paderborn

POL-PB: Brennende Arbeitsmaschine löst Waldbrand aus

Bad Wünnenberg (ots)

(mb) Im südlichen Leiberger Wald ist am Dienstag ein Harvester in Brand geraten und hat eine Waldfläche in Brand gesetzt.

Nach einem technischen Defekt mit einem Schwelbrand im Bereich des Motors, geriet die Holzerntemaschine nachmittags in Brand. Gegen 15.50 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. Beim Eintreffen von Polizei und Feuerwehr am Brandort nahe des Salzwegs stand der Harvester in Vollbrand. Das Feuer hatte bereits auf die umliegende abgeerntete Waldfläche mit Totholz und gefällten Bäumen übergegriffen. Die Wehrleute löschten die Maschine sowie eine Fläche von mehreren hundert Quadratmetern rundum. Am Harvester entstand Totalschaden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell