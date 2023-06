Polizei Paderborn

POL-PB: Rennradfahrerin kollidiert mit Linienbus

Paderborn-Elsen (ots)

(mb) Auf der Nesthauser Straße ist am Dienstagmorgen eine Radfahrerin mit einem Bus zusammengestoßen und verletzt worden.

Gegen 07.10 Uhr fuhr ein 60-jähriger Busfahrer ortsauswärts auf dem Mittelweg zur Nesthauser Straße und bog nach links auf die Nesthauser Straße ab. Eine 59-jährige Rennradfahrerin nutzte den Mittelweg ortseinwärts und kam dem Bus an der Nesthauser Straße aus dem Rad- und Fußweg entgegen. Sie missachtete die Vorfahrt des Busses, indem sie über den abgesenkten Bordstein fuhr und die Straße geradeaus überquerte. Dabei wurde die Radlerin vom abbiegenden Bus touchiert und stürzte. Die Frau verletzte sich an einem Arm und wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell