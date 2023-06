Polizei Paderborn

POL-PB: Autofahrerin übersieht Motorradfahrer bei Wendemanöver

Bad Wünnenberg-Haaren (ots)

(mb) Ein Motorradfahrer ist am Montag bei der Kollision mit einem Auto auf der L818 verletzt worden.

Gegen 15.20 Uhr war ein 55-jähriger Motorradfahrer auf Probefahrt mit einer 1250er BMW. Er fuhr auf der L818 von Borchen-Etteln in Richtung Büren-Böddeken. Etwa 100 Meter hinter der A33 setzte er auf gerader Strecke zum Überholen von drei Autos an. Als er zwei Pkw überholt hatte, lenkte das dritte Auto plötzlich nach links. Die 42-jährige Fahrerin gab später an, sie hätte sich verfahren und habe an der Stelle wenden wollen, da sich links eine asphaltierte Einfahrt zu einem Waldweg befand. Der Kradfahrer konnte nicht mehr ausweichen und prallte gegen die linke Seite des VW Touran. Er flog über den Lenker, stürzte auf die Straße und zog sich Verletzungen zu. Mit einem Rettungswagen wurde der Verletzte zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus nach Paderborn gebracht. Der Sachschaden wird auf über 10.000 Euro geschätzt.

