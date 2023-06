POL-PB: Schwerer Verkehrsunfall aus der B 64/Münsterstraße, Auf dem Sandfelde mit 3 Verletzten am Montagabend

Paderborn (ots) - (mb) Eine Frau und ein Kind haben am Sonntag bei Fahrradunfällen Verletzungen erlitten. Eine 31-jährige Frau fuhr gegen 21.50 Uhr mit einem Elektrofahrrad auf dem Liboriberg in Richtung Le-Mans-Wall. Am Rosentor wollte sie nach rechts in die Rosenstraße einbiegen. Beim Bremsen flog die unbehelmte Radlerin über den Lenker. Sie zog sich schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Weil die Frau ...

mehr