Polizei Paderborn

POL-PB: Tödlicher Arbeitsunfall im Betonwerk

Paderborn (ots)

(mb) Am Dienstagabend hat ein 51-jähriger Arbeiter bei einem Unglück im Betonwerk am Grüner Weg tödliche Verletzungen erlitten.

Gegen 20.00 Uhr waren ein Kranführer und ein Arbeiter mit dem Transport von Betonfertigteilen aus der Produktion zum Lagerplatz beschäftigt. Mehrere Betonteile von 16 Metern Länge, einem Meter Höhe, etwa 30 Zentimetern Breite und einem Gewicht von jeweils zehn Tonnen mussten dazu mit einem Schwerlastkran auf Schienen an zwei Flaschenzügen transportiert werden. Am Lagerplatz setzte der Kran die Beton-Fetten längs nebeneinander ab. Laut bisherigen Erkenntnissen hielt sich der 51-jährige Arbeiter zum Einweisen zwischen den Betonteilen auf, als eine Beton-Fette auf ihn kippte. Der schwerstverletzte Mann konnte befreit werden. Nach notärztlicher Erstversorgung am Unglücksort wurde der Verletzte unter Reanimation in ein Krankenhaus gebracht, wo er nachts verstarb.

Die Polizei hat Ermittlungen zur Unglücksursache eingeleitet und das Amts für Arbeitsschutz eingeschaltet. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell