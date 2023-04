Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Einbrüche in Wohnhäuser

Warendorf (ots)

Gleich zwei Einbrüche in Wohnhäuser in einem ähnlichen Zeitraum sind der Polizei am Samstag (08.04.2023) in Warendorf gemeldet worden.

Zwischen 14.45 Uhr und 15.45 Uhr verschafften sich ein oder mehrere Täter Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Merveldstraße. Hier wurden mehrere Räume und Schränke durchwühlt.

Zwischen 15.30 Uhr und 15.47 Uhr hatte sich ein Unbekannter zunächst Zutritt zu einem Zweifamilienhaus an der Paderborner Straße verschafft. Als die Bewohner nach kurzer Abwesenheit zu ihrem Grundstück zurückkehrten, bemerkten sie ein Geräusch im Innern des Hauses und stellten den Einbruch fest. Vermutlich wurde der Täter von ihnen überrascht.

Wer kann Hinweise zu den Einbrüchen oder Tätern geben, hat unbekannte verdächtige Personen in der Umgebung beobachtet oder hat weitere Informationen? Melden Sie sich bei der Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

