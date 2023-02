Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna- Öffentlichkeitsfahndung nach gewerblichem Ladendiebstahl - Wer kennt die abgebildeten Personen?

Unna (ots)

Am 07.06.22, in der Zeit von 18 Uhr bis 18:20 Uhr, suchten drei unbekannte Tatverdächtige den Rewe Markt am Massener Hellweg auf. Sie packten ihre Einkaufskörbe mit Lebensmitteln voll und verließen den Markt durch die Notausgangstür ohne die Waren zu bezahlen.

Ein entsprechendes Vorgehen wiederholte sich um 20:44 Uhr mit einem weiteren gefüllten Einkaufswagen. Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

1. Tatverdächtiger:

männlich schlanke Statur rotblonde Haare helle Hose, blaues Sweatshirt mit weißer Aufschrift, weiße Turnschuhe, FFP2-Maske

2. Tatverdächtige(r):

schlanke Statur dunkelblonde Haare schwarze Hose, schwarzes Kapuzen-Sweatshirt, Turnschuhe, OP-Maske

3. Tatverdächtiger:

männlich schlanke Statur dunkle Haare schwarze Hose mit einem weißen Aufdruck auf dem linken Oberschenkel (Außenseite), schwarzes Sweatshirt mit einem weißen Logo auf der Brust, OP-Maske

Auf Beschluss des Amtsgerichtes Dortmund veröffentlicht die Polizei nun die Lichtbilder der Tatverdächtigen.

Hier der Link zum Fahndungsportal NRW mit den Lichtbildern der unbekannten Personen: https://polizei.nrw/fahndung/99276

Wer kennt die abgebildeten Tatverdächtigen oder kann sonstige Angaben zu ihnen machen? Hinweise bitte an die Polizei in Schwerte unter 02304 921 3320 oder 921 0.

