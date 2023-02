POL-UN: Selm - Polizei fragt: Wem gehört dieses Damenrad?

Schwerte (ots) - Nach einer Verkehrsunfallflucht mit einem verletzten Radfahrer am Sonntagmittag (26.02.2023) in Schwerte bittet die Polizei um Hinweise. Gegen 14 Uhr befuhr ein 16-jähriger Schwerter mit seinem Fahrrad einen Geh- und Radweg zwischen Am Hohlen Wege und Lichtendorfer Straße. Wenige Meter vor einer ...

mehr