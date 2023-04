Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Radkappen entwendet

Einbeck (ots)

Kreiensen (pap) Am Freitag, 14.04.2023, hat eine 24 jährige Frau aus Seesen ihren Pkw VW Golf gegen 16.30 Uhr auf dem Bahnhofsparkplatz in Kreiensen abgestellt. Als sie mit dem Auto gegen 23.30 Uhr wieder wegfahren wollte, stellte sie fest, dass alle 4 Radkappen nicht mehr vorhanden waren. Ein bisher unbekannter Täter hat in dem Zeitraum die Radkappen demontiert und gestohlen. Zeugen, die hierzu Angaben machen können, setzten sich bitte mit der Polizeistation Kreiesne unter 05563-999130 oder dem Polizeikommissariat Einbeck (05561-949780) in Verbindung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell