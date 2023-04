Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfall beim Abbiegen

Northeim (ots)

Moringen OT Thüdinghausen, Kreisstraße 426 zwischen Hevensen und Thüdinghausen, Mittwoch, 19.04.2023, 16.05 Uhr

THÜDINGHAUSEN (Wol) - Beim Abbiegen Pkw übersehen.

Am Mittwochabend kam es um 19.05 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw Audi und einer landwirtschaftlichen Zugmaschine der Marke Fendt (Traktor).

Beide Fahrzeugen befuhren die Kreisstraße 426 von Hevensen in Richtung Thüdinghausen. Der 20-jährige Fahrzeugführer des Traktors wollte auf der Strecke nach links in einen Feldweg einbiegen. Zur selben Zeit scherte der 28-jährige Fahrzeugführer des Pkw Audi zum Überholen an und konnte trotz Gefahrenbremsung den Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Durch den Unfall wurde keine Person verletzt.

An dem Traktor entstand kein ersichtlicher Sachschaden. Der Pkw Audi erlitt einen Totalschaden, welcher mit ca. 5000 Euro beziffert werden kann.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell