Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Ermittlungen nach Unfallflucht führen zu beachtlichem Fund von Drogen und Waffen in unterschlagenem Auto: Gesuchter 34-Jähriger in Untersuchungshaft

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Die Ermittlungen nach einer Unfallflucht durch eine Streife des Polizeireviers Mitte führten am Montag neben der Festnahme eines bereits mit Haftbefehl gesuchten Mannes zum beachtlichen Fund von Drogen und verschiedenen Waffen in einem unterschlagenen Auto. Den 34-Jährigen, der derzeit keinen festen Wohnsitz hat, brachten die Polizisten in die Justizvollzugsanstalt, wo er aktuell in Untersuchungshaft sitzt. Er muss sich nun wegen Drogenhandels und zahlreicher weiterer Straftaten verantworten.

Gerufen worden war die Streife wegen der Unfallflucht in einem Hinterhof in der Kasseler Nordstadt am Montagmorgen. Eine Zeugin hatte dort beobachtet, dass ein VW Golf gegen ein Carport gekracht war. Nachdem der Fahrer sich den Schaden angeschaut hatte, parkte er sein beschädigtes Auto auf einem angrenzenden Parkplatz und verschwand in einem Mehrfamilienhaus. Bei der Aufnahme der Unfallflucht stellten die Polizisten fest, dass der VW Golf zur Fahndung ausgeschrieben war, da das Fahrzeug im September in Großalmerode unterschlagen wurde. Anschließend konnten die Beamten den mutmaßlichen Fahrer des Wagens in einer Wohnung des Hauses ausfindig machen. Mit den Vorwürfen konfrontiert gab der 34-Jährige die Unfallflucht und die Unterschlagung des Fahrzeugs sofort zu. Die Durchsuchung des VW führte anschließend zu dem beachtlichen Fund der Drogen und der teils unter das Waffengesetz fallende Gegenstände: Neben 104 Gramm Amphetaminen, Tabletten und Blättchen mit Opiaten, LSD, Ecstasy und halluzinogenen Pilzen stellten die Beamten eine durchgeladene Schreckschusswaffe, Munition, ein Butterflymesser, einen Teleskopschlagstock sowie ein selbstgebautes Schlagwerkzeug sicher. Wie der polizeibekannte und bereits von der Staatsanwaltschaft Marburg gesuchte 34-Jährige einräumte, finanziere er sich wegen fehlender Arbeit derzeit mit dem Drogenhandel seinen Lebensunterhalt. Der VW wurde beschlagnahmt und von einem Abschleppunternehmen abgeholt. Die weiteren Ermittlungen gegen den Tatverdächtigen werden von den Beamten des Kommissariats 34 der Kasseler Kripo geführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell