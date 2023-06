Polizei Paderborn

POL-PB: Motorradfahrer stürzt auf Ölspur

Borchen-Alfen (ots)

(mb) Eine Ölspur in einer Kurve brachte einen Motorradfahrer am Mittwoch zu Fall.

Der 64-Jährige aus dem Landkreis Cloppenburg fuhr gegen 11.30 Uhr auf der Salzkottener Straße in Richtung Wewersche Straße. Auf einer Ölspur in der Kurve Höhe Tudorfer Straße rutschte die 1250er BMW weg und der Kradfahrer stürzte. Er zog sich leichte Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus nach Paderborn gebracht.

Der Verursacher der Ölspur ist nicht bekannt. Die Spur begann kurz vor der Unfallstelle und lief über den Kleeberg (L756) bis in Höhe des Autobahnrastplatzes "Letzter Heller". Die freiwillige Feuerwehr Alfen beseitigte die Gefahrenstelle mit Hilfe von Bindemitteln.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell