POL-LB: BAB 8, Anschlussstelle Leonberg/West: Nach Kollision mit Ampelmast schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag gegen 11.35 Uhr befuhr ein 78-jähriger Mercedesfahrer die BAB 8 in Fahrtrichtung München. An der Anschlussstelle Leonberg/West verließ er die Autobahn. Aufgrund eines medizinischen Leidens befuhr er die Anschlussstelle mit überhöhter Geschwindigkeit, kam linksseitig von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Pfosten der Lichtzeichenanlage. Hierbei zog sich sowohl die 73-jährige Beifahrerin als auch der Fahrer schwere Verletzungen zu. Beide wurden in nahegelegene Krankenhäuser verbracht. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 30.000 Euro.

