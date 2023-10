Pirmasens (ots) - Am Sonntag, zwischen 18:00 und 20:00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter ein schwarzes E-Bike, Marke Eskute mit weißer Aufschrift, im Wert von 1000 Euro. Das E-Bike war in Höhe der Zeppelinstraße 6 mit einem Fahrradschloss gesichert, das durch die Hinterradspeichen an einem Baum befestigt war. Das Vorderrad war vom Besitzer zusätzlich sicherheitshalber abmontiert worden. Zeugen oder Hinweisgeber ...

