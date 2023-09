Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Hornissenstich mit Folgen

Eichelhardt (ots)

Am Nachmittag des 13.09.2023 befuhr der Fahrer eines Lkw mit seinem Fahrzeug die B 256 aus Richtung Bruchertseifen kommend in Fahrtrichtung Mammelzen. Plötzlich flog eine Hornisse durch das heruntergelassene Fenster in die Fahrerkabine des Lkw und stach dem Fahrer anschließend in das Bein. Der Stich löste beim Fahrzeugführer einen allergischen Schock aus, diesem gelang es aufgrund steigender Übelkeit gerade noch das Fahrzeug auf die Bankette zu lenken, wobei der Lkw in den Graben rutschte. Der Fahrer des Lkw wurde vor Ort medizinisch versorgt, Sachschaden ist nicht entstanden.

