Neuwied (ots) - Am 12.09.2023, in der Zeit von 16:00-16:15 Uhr kam es, vor dem Media Markt in der Langendorfer Straße, zum Diebstahl eines E-Bikes. Das E-Bike wurde zuvor vom Besitzer vor dem Geschäft mittels Speichenschloss gesichert und in der Folge durch einen bislang unbekannten Täter entwendet. Bei dem roten E-Bike der Firma Böttcher handelt es sich um ein Citybike mit der Bezeichnung Litewave Sport 6100. Zeugen die Hinweise zur Sache machen können, werden gebeten ...

