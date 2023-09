POL-PDNR: Fahrraddiebstahl

Linz am Rhein (ots) - Am Dienstagnachmittag kam es zu einem Auffahrunfall auf der B 42 am Fußgängerüberweg. Eine 42-jährige Pkw-Fahrerin aus St.-Katharinen hielt ihren Pkw vorschriftsmäig wegen querenden Fußgängern an. Ein nachfolgender Pkw-Fahrer aus Bad Hönningen erkannte die Situation zu spät und fuhr auf das stehende Fahrzeug auf. Es entstand Sachschaden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein EPHK Veit Doll Telefon: 02644-943-0 ...

