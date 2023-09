POL-PDNR: Auffahrunfall

Altenkirchen (ots) - Nachdem am gestrigen Tag Schulbusse in Hamm überprüft wurden, geschah dies heute an der Pestalozzi-Schule in Altenkirchen. Wiederum mit Unterstützung von Kräften der Verkehrsdirektion Koblenz konnten insgesamt 6 Busse überprüft werden. Erfreulicher Weise wurden nur bei einem Bus Mängel festgestellt, wobei auch dieser die Weiterfahrt antreten konnte. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

