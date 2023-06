Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Kupferrohre und -kabel aus ehemaligem Industriekomplex entwendet

Viersen (ots)

Am Dienstagabend gegen 19 Uhr ist aufgefallen, dass in einem ehemaligen Industriekomplex am Lichtenberg in Viersen größere Mengen an Kupferrohren und -kabeln entwendet worden sind.

Ein Gebäudeverantwortlicher stellte im Vorbeifahren fest, dass das Haupteingangstor geöffnet war. Als er in den leerstehenden Gebäuden nachschauen ging, bemerkte er den Diebstahl.

Die Tat muss sich zwischen dem Abend des 31. Mai, das war der Mittwoch vergangener Woche, und Dienstagabend ereignet haben.

Die Täter müssen sich zum Abmontieren der Rohre über einen längeren Zeitraum in dem Komplex aufgehalten haben. Auch erscheint der Abtransport mit einem Fahrzeug aufgrund der Menge wahrscheinlich. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen. Wer hat zwischen dem Mittwoch nach Pfingsten und dem Dienstag dieser Woche im oder um den leerstehenden Industriekomplex an der Ecke Lichtenberg/Seilerwall verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (553)

