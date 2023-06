Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-St.Tönis: Unfall zwischen Autofahrerin und Pedelec-Fahrerin

Tönisvorst-St.Tönis (ots)

Auf der Kreuzung Düsseldorfer Straße/Vorster Straße in St. Tönis hat am Montag gegen 10.40 Uhr eine Autofahrerin eine Pedelec-Fahrerin angefahren.

Die Autofahrerin, eine 61-jährige Willicherin war auf der Vorster Straße in Richtung St. Tönis unterwegs und wollte nach rechts auf die Düsseldorfer Straße in Richtung Willich abbiegen. Die 53-jährige Radfahrerin aus Krefeld war auf dem Geh- und Radweg der Vorster Straße in Richtung Südring unterwegs. Im Abbiegevorgang nahm die Autofahrerin die Radfahrerin nicht wahr und gewährte ihr deshalb die Vorfahrt nicht. So kam es zum Zusammenstoß, bei dem die Radfahrerin verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden musste. /hei (551)

