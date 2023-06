POL-VIE: Niederkrüchten: Unfall im Kreisverkehr

Viersen (ots) - Zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Fahrrädern während eines Überholvorgangs ist es am Montag gegen 14.30 Uhr auf der Kanalstraße in Viersen gekommen. Eine 72-jährige Kempenerin fuhr hinter ihrem Mann her auf dem dortigen Radweg. Von hinten näherte sich ein 39-Jähriger aus Viersen, ebenfalls auf dem Fahrrad. Als er versuchte, das Ehepaar zu ...

mehr