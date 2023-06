POL-VIE: Mit Quad überschlagen, Fahrer schwer verletzt

Brüggen-Bracht (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag sind aus einer Tanne am Holtweg Flammen geschlagen. Das will ein unbekannter Anwohner gegen 4 Uhr morgens so beobachtet haben. Anschließend sei das Brandgeschehen von selbst abgeflacht, die direkten Anwohner bekamen es nicht mit. Allerdings habe der Baum am Vormittag gegen 9.30 Uhr wieder zu glühen ...

