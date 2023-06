Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-St. Tönis: Roller gestohlen - und teils wiedergefunden

Tönisvorst-St. Tönis (ots)

Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen hat es mehrere Vorfälle mit gestohlenen Rollern oder zuminest dem Versuch, einen Roller zu stehlen, gegeben.

Der erste Vorfall war am Samstagnachmittag gegen 15.30 Uhr an der Straße Am Düngelshof. Dort beobachtete eine Zeugin, wie fünf Jugendliche sich verdächtig verhielten. Gegen 15.30 Uhr sah sie dann auch dne Grund des verdächtigen Verhaltens: Drei der Jugendlichen hantierten an einem dort abgestellten Roller, zwei andere standen etwas abseits und beobachteten die Gegend. Als sie bemerkten, dass die Zeugin sie gesehen hatte, ergriffen alle fünf die Flucht. Der Roller war mit einem abgelaufenen Versicherungskennzeichen dort abgestellt. Die Jugendlichen ließen ihn zurück.

Die nächsten Vorfälle ereigneten sich alle an der Leipziger Straße im Verlauf der Nacht von Samstag auf Sonntag.

Gegen 23.45 Uhr wurde die Polizei von einem Mann alarmiert, der fünf Minuten zuvor zwei Personen gesehen hatte, die einen Roller schoben. Als sie den Mann entdeckt hatten, ließen sie den Roller fallen und rannten davon. Es stellte sich heraus, dass der Roller einige Häuser weiter entwendet worden war.

Gegen 1.30 Uhr dann meldete sich ein weiterer Anwohner der Leipziger Straße. Er hatte seinen Roller gegen 17 Uhr zuletzt auf dem Parkplatz vor dem Haus gesehen, nun war er weg. Dieser Roller blieb auch verschwunden.

Zwei weitere Roller hatten ihre Standorte geändert. Am Sonntagmorgen nämlich zeigten weitere zwei Anwohner den Diebstahl ihrer Roller an. Gleichzeitig meldete sich ein Zeuge von der drei Gehminuten entfernten Straße Haferkamp. Er hatte vor seiner Tür zwei Roller gefunden, die ihm nicht gehörten. An einem fehlte ein Griff, der vorher bereits an der Leipziger Straße aufgefunden worden war. Es handelte sich um die beiden entwendeten Fahrzeuge. Die Roller wurden sichergestellt, um sie auf Spuren zu untersuchen. In den beiden Fällen, in denen Zeugen die mutmaßlichen Täter gesehen haben, gibt es Beschreibungen.

Im ersten Fall, in dem fünf Jugendliche beobachtet wurden, wird das Alter auf etwa 15 Jahre geschätzt. Ein Junge war blond, die anderen hatten dunklere Haare. Einer hatte ein Fahrrad dabei einer trug ein weißes T-Shirt mit rotem Aufdruck. Der blonde Junge war mit 1,65 Meter eher klein. Die beiden anderen waren jeweils mit einem weißen Pulli und einer dunklen langen Hose, wahrscheinlich Jeans, bekleidet und zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß.

Die Beschreibung vom späten Abend ist wegen der Dunkelheit eher vage. Der Zeuge schätzt die jungen Männer auf etwa 18 Jahre. Sie trugen Hoodies, deren Kapuzen sie ins Gesicht gezogen hatten.

Wer kennt Jugendliche, auf die - vor allem auch in der Konstellation - die Beschreibung zutrifft? Wer hat im Bereich der Leipziger Straße in der Nacht von Samstag auf Sonntag verdächtige Beobachtungen gemacht? Oder wer hat vielleicht gehört, dass Jugendliche irgendwo mit diesen Taten angeben? Hinweise bitte an die Polizei unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (544)

