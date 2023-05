Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Flucht

Hilst (ots)

Am 11.05.2023, gegen 12:30 Uhr parkte die 20-jährige Paketzustellerin das Postauto in der Hauptstraße in Hilst in Fahrtrichtung Eppenbrunn am linken Fahrbahnrand. Dort lieferte sie Pakete aus und stellte beim zurückkehren an das Zustellfahrzeug einen Schaden am rechten Außenspiegel fest. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte vermutlich beim Vorbeifahren das geparkte Fahrzeug und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden beträgt ca. 500 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

