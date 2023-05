Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Flucht

Pirmasens (ots)

In der Zeit vom 09.05.2023, 18:30 Uhr bis zum 10.05.2023, 18:00 Uhr kam es in der Reiterstraße in Pirmasens zu einem Verkehrsunfall bei dem der Verursacher flüchtete. Der 34-jährige Geschädigte stellte seinen PKW, einen 1er BMW, Farbe grau ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand ab. Als er zu seinem PKW zurückkehrte stellte er am Außenspiegel und an der Fahrertür einen Lackschaden fest. Der bislang unbekannte Unfallverursacher streifte vermutlich beim Ein-/ Ausfahren aus der gegenüberliegenden Feldwegeinfahrt oder beim Vorbeifahren die Fahrertür und den Außenspiegel des BMW und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich ordnungsgemäß um die Schadensregulierung zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 800 Euro. Zeugen oder Verkehrsteilnehmer die durch die Fahrweise gefährdet wurden werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

