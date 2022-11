POL-MG: Diebe stehlen Dachrinne

Mönchengladbach (ots) - In der Nacht zu Sonntag, 13. November, haben bislang unbekannte Täter aus insgesamt vier Lastkraftwagen, die auf an der A46 gelegenen Parkplätzen standen, Kraftstoff gestohlen. Es muss zwischen 20 Uhr und acht Uhr gewesen sein, als die Diebe aus den Tanks der an den Parkplätzen "Herrather Linde" stehenden Fahrzeuge Kraftstoff in vierstelliger Literhöhe pumpten und stahlen. Einer von ihnen ...

