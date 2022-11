Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Autofahrer flüchtet vor Kontrolle - Zeugensuche

Mönchengladbach (ots)

Der Fahrer eines Seat (Arosa) hat sich Freitagabend, 11. November, einer Polizeikontrolle entzogen. Bei der anschließenden Flucht missachtete der Fahrer Verkehrszeichen und die Geschwindigkeitsvorschriften. Außerdem beschädigte er ein Polizeifahrzeug.

Gegen 23 Uhr fiel einer Polizeistreife ein verdächtiges Fahrzeug im Baustellenbereich an der Karmannstraße auf. Die Beamten entschlossen sich dazu, den Fahrer zu kontrollieren und gaben deshalb die entsprechenden Anhaltezeichen. Als der Streifenwagen zum Stillstand kam, fuhr der Autofahrer auf den rechtsliegenden Bürgersteig in Richtung Aachener Straße und flüchtete. Bei der folgenden Fahrt durch die Stadt missachtete der Fahrer Verkehrszeichen und die Geschwindigkeitsbegrenzungen. An der Luisenstraße hielt das Fahrzeug hinter einem Polizeiwagen an. Ein anderes Polizeifahrzeug konnte sich hinter dem Fahrzeug postieren. Der Fahrer des Fluchtfahrzeugs fuhr daraufhin rückwärts gegen das Polizeiauto und setzte seinen Weg danach über den Bürgersteig weiter fort. Im Bereich der Theodor-Heuss Straße verloren die Einsatzkräfte den Sichtkontakt zum Fluchtwagen. Die weitere Fahndung verlief erfolglos.

Der Fahrer des Fahrzeugs ist 30 bis 40 Jahre alt.

Bei dem Fluchtauto handelt es sich um einen silbernen Seat(Arosa). Das Fahrzeug hat durch den Unfall mit dem Streifenwagen einen größeren Schaden im Heckbereich. Die an dem Fahrzeug angebrachten Kennzeichen konnten abgelesen werden. Weitere Ermittlungen ergaben, dass diese gestohlen und zur Fahndung ausgeschrieben sind.

Die Polizei fragt: Wer kennt ein entsprechendes Fahrzeug dieser Art mit den passenden Schäden oder hat es irgendwo gesehen? Hinweise an die Polizei unter der Rufnummer 02161-290. (jl)

