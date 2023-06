Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Leichtverletzter nach Alleinunfall mit Fahrrad

Willich (ots)

Am Samstag gegen 19:15 Uhr war ein 70-jähriger Willicher mit seinem Fahrrad auf der Bahnstraße in Willich unterwegs. In Höhe der Ackerstraße beabsichtige er von der Fahrbahn auf den dortigen Geh- und Radweg zu fahren. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrrad und kam zu Fall. Der Willicher verletzte sich leicht und wurde vor Ort in einem Rettungswagen behandelt. / tk (541)

