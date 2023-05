Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Laer: Pkw Aufbruch im Winkelsettener Ring - Polizei sucht Zeugen

Bad Laer (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (00.30 Uhr) haben sich Unbekannte in dem "Winkelsettener Ring" an einem parkenden Sprinter zu schaffen gemacht. Aus dem Transporter, der auf dem Parkplatz einer Pension in der Nähe der "Hagestraße" abgestellt war, nahmen die Diebe zahlreiches Werkzeug an sich und flüchteten anschließend über ein angrenzendes Feld. Dabei wurden sie von einem Zeugen beobachtet. Mit ihrer Beute fuhren die Täter in einem unbekannten Fahrzeug schließlich davon. Der Fluchtwagen fuhr zunächst mit ausgeschaltetem Licht. Zeugen, die Hinweise zu der Tat, den Tätern oder ihrem Fluchtwagen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Dissen unter 05421/931280 zu melden.

