POL-OS: Melle/Buer: Zeugen gesucht nach Unfallflucht an der "Bremer-Tor-Straße"

Wallenhorst (ots) - Bereits am vergangenen Donnerstagnachmittag kam es in Höhe einer Gaststättes an der "Hollager Straße" zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Ermittler suchen nun Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher oder seinem Fahrzeug geben können. Gegen 17.50 Uhr war eine 47-Jährige mit ihrem Nissan in Richtung Wallenhorst unterwegs, als sie in Höhe der Hausnummer 121 verkehrsbedingt halten musste. Als die Frau ...

mehr