Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: 79-jähriger Pedelecfahrer schwer verletzt nach Unfall mit Elektromobil

Osnabrück (ots)

Am Dienstagvormittag befuhr eine 89-Jährige gegen 10:25 Uhr mit ihrem elektronischen Krankenfahrstuhl die "Friedrich-Jansen-Straße" in Richtung "Albert-Einstein-Straße". In Höhe der Einmündung beabsichtigte die Osnabrückerin mit ihrem Elektromobil auf die gegenüberliegende Grundstückseinfahrt einzufahren. Zeitgleich bog ein 79-jähriger Radfahrer nach rechts von der "Friedrich-Jansen-Straße" auf die "Albert-Einstein-Straße ab, sodass es zur Kollision mit dem Elektrorollstuhl kam. Der Radfahrer verletzte sich dabei schwer. Der Mann aus Osnabrück wurde anschließend mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die 89-Jährige blieb unverletzt. Am Fahrrad entstand Sachschaden.

