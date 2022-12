POL-PPWP: Betrunkener Rollerfahrer und berauschte Auto-Insassen

Kaiserslautern (ots) - Diebe haben sich auf einer Baustelle in der Denisstraße illegal bedient. Am Donnerstagmorgen fiel Mitarbeitern der betroffenen Firma auf, dass aus dem Rohbau die zurückgelassenen Arbeitsgeräte und -maschinen verschwunden sind. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Tatzeit liegt zwischen Mittwoch, 16 Uhr, und Donnerstag, 8 Uhr. Zeugen, denen in diesem Zeitraum verdächtige ...

