POL-PPWP: Arbeitsgeräte von Baustelle geklaut

Westpfalz (ots) - Das Polizeipräsidium warnt vor sogenannten "Shoulder Surfern", die zur Zeit wieder in der Westpfalz aktiv sind. Die Täter sprechen ihre Opfer meist im Vorraum einer Bankfiliale an, während diese gerade einen Geldautomaten bedienen, lenken sie ab, stehlen ihre EC-Karte und nutzen diese anschließend, um an Bargeld zu kommen. Die notwendige PIN haben sie vermutlich vorher schon ausgespäht, ohne dass es ...

