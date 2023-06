POL-VIE: Viersen-Dülken: Radfahrer nach Sturz in Dülken im Krankenhaus verstorben

Nettetal-Lobberich (ots) - Am Sonntagmittag haben sich Security-Mitarbeiter der Flüchtlingsunterkunft an der Süchtelner Straße in Lobberich bei einer Streife gemeldet. Am benachbarten leerstehenden Schulgebäude an der Straße Im Hoverbruch stehe eine Tür offen und die Glasscheibe sei beschädigt. Das sei am Vorabend noch nicht der Fall gewesen. Die Nachschau ...

mehr