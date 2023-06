Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Lobberich: Einbruch in ehemalige Schule - Wer sind Laura und T-Bone?

Nettetal-Lobberich (ots)

Am Sonntagmittag haben sich Security-Mitarbeiter der Flüchtlingsunterkunft an der Süchtelner Straße in Lobberich bei einer Streife gemeldet. Am benachbarten leerstehenden Schulgebäude an der Straße Im Hoverbruch stehe eine Tür offen und die Glasscheibe sei beschädigt.

Das sei am Vorabend noch nicht der Fall gewesen. Die Nachschau ergab, dass Unbekannte zumindest bis in den ersten Stock gekommen waren. Auf einer Tafel in einem Klassenraum prangte die Aufschrift "Laura und T-Bone waren hier. 4.6.2023", versehen mit einem Herz.

Ob Laura und T-Bone oder andere Unbekannte etwas entwendet haben, steht noch nicht fest. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Wer hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag oder am frühen Sonntagvormittag verdächtige Beobachtungen rund um die ehemalige Hauptschule gemacht? Oder wer kennt ein Pärchen namens Laura und T-Bone? Hinweise bitte an die Polizei unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (536)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell