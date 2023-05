Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ubstadt-Weiher - Vier Verletzte nach Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots)

Bei einem Zusammenstoß zweier Pkw auf der Landesstraße 554 verletzten sich am frühen Freitagmorgen vier Personen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand bog ein 51-jährige Pkw-Fahrer kurz vor Ubstadt mit seinem Auto verbotswidrig von einem Feldweg auf die L 554 ein. Hierbei kollidierte er mit einem aus Richtung Unteröwisheim kommenden Kleinwagen, der mit drei Personen besetzt war.

Die Freiwillige Feuerwehr Ubstadt-Weiher befreite den eingeklemmten 51-Jährigen aus seinem Fahrzeug. Für die Dauer der Bergung und Räumung war die Landstraße in beide Richtungen für etwa eine Stunde gesperrt. Alle vier Beteiligten erlitten leichte Verletzungen und befinden sich für weitere Untersuchungen in einer Klinik. Der Sachschaden an den beteiligten Autos wird auf etwa 12.000 Euro geschätzt.

Ralf Eisenlohr, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell