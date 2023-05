Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsdorf-Neuthard - Unfallflucht auf der B35

Karlsruhe (ots)

Am Donnerstag gegen 17:10 Uhr kam es auf der Bundesstraße 35, zwischen Karlsdorf-Neuthard und Bruchsal zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht.

Ein bislang unbekannter Autofahrer streifte offenbar einen 34-jährigen Lkw-Fahrer an der Einmündung zur Kreisstraße 3529. Nachdem die Fahrbahn unmittelbar nach der Ampel auf einen Fahrstreifen zusammengeführt wurde, versuchte der unbekannte Fahrer plötzlich auf dem linken Fahrstreifen den Lkw zu überholen und nutzte hierzu bereits die Sperrfläche. Aufgrund des Endes der Sperrfläche und aufgrund des entgegen kommenden Verkehrs war der Pkw plötzlich zum Abbremsen gezwungen und kollidierte leicht mit dem Lkw. Im Anschluss entfernte sich der Autofahrer unerlaubt von der Unfallstelle.

Der Lkw-Fahrer stellte Kratzer an seinem Fahrzeug fest und versuchte daraufhin den Autofahrer wieder einzuholen. Dies gelang ihm an der nächsten roten Ampel. Der Lkw-Fahrer fuhr vor den Autofahrer, stellte sich vor dessen Auto und fertigte Fotos von dem Fahrzeug. Als er den Unbekannten auf den zuvor verursachten Sachschaden aufmerksam machte, schüttelte dieser mit dem Kopf, gab Gas und fuhr gegen die Beine des Lkw-Fahrers. Im Anschluss entfernte sich der Autofahrer erneut von der Unfallstelle. Der Lkw-Fahrer zog sich leichte Verletzungen am Bein zu und suchte eigenständig einen Arzt auf.

Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter der Nummer 07251/726-0 mit dem Polizeirevier Bruchsal in Verbindung zu setzen.

Christina Dörfer, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell