POL-KA: (KA) Graben-Neudorf - Drei Verletzte nach Unfall auf B 36

Auf der Bundesstraße 36 zwischen Graben und Hochstetten ereignete sich am Donnerstagnachmittag ein Verkehrsunfall zwischen mehreren Pkw, bei dem drei Unfallbeteiligte verletzt wurden.

Nach ersten Erkenntnissen an der Unfallstelle musste ein 63-jähriger Nissan-Fahrer gegen 14:30 Uhr verkehrsbedingt abbremsen. Ein nachfolgender 47-Jähriger erkannte dies offenbar zu spät und wich, um eine Kollision mit dem Nissan zu vermeiden, nach links auf die Gegenfahrspur aus. Dabei stieß er jedoch frontal mit einem entgegenkommenden Ford zusammen. Durch die Wucht der Kollision wurde der Ford in den Grünstreifen und der Mercedes des 47-Jährigen seitlich gegen den Nissan geschleudert. Die 23-Jährige Fahrerin des Ford wurde bei dem Unfall schwer und ihr gleichaltriger Beifahrer leicht verletzt. Ebenfalls leichte Verletzungen trug der Mercedes-Fahrer davon. Die Personen wurden zur weiteren Behandlung durch den Rettungsdienst in Kliniken verbracht. Der 63-jährige Mann im Nissan blieb unverletzt.

Die B 36 musste während der Unfallaufnahme für circa zwei Stunden voll gesperrt werden. Um Übersichtsaufnahmen der Unfallstelle aus der Luft zu fertigen, kam eine Drohne der Verkehrspolizei zum Einsatz. Der entstandene Gesamtsachschaden liegt schätzungsweise im mittleren fünfstelligen Bereich.

