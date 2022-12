POL-NB: Brand eines leerstehenden Gebäudes in Wilhelmshof

Malchin (LK MSE) (ots) - Am 26.12.2022 kam es gegen 23.30 Uhr zu einem Einbruch in ein Firmengebäude im Gewerbegebiet Nord in Neukalen. Unbekannte Täter drangen gewaltsam in das Gebäude ein. Dort entwendeten sie mehrere Werkzeugkoffer aus dort abgestellten Fahrzeugen. Der entstandene Schaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg waren zur Spurensuche und -sicherung im ...

