POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbruch in Geschäftsräumlichkeiten

Karlsruhe (ots) - Unbekannte brachen im Tatzeitraum zwischen Dienstagabend, 18:00 Uhr und Mittwochabend, 17:00 Uhr in ein Haus in Spessart ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich die Einbrecher über eine Terrassentür Zugang zu dem Objekt in der Schottmüllerstraße und durchsuchten dieses anschließend nach Wertgegenständen. Dabei entwendeten sie Schmuck mit einem Wert in mittlerer dreistelliger Höhe. ...

