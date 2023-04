Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Mülheim-Kärlich (ots)

Am Freitag, 28.04.2023, kam es in dem Zeitraum von 10:15 bis 10:20 Uhr, auf dem Parkplatz der Sparkasse in Mülheim-Kärlich, Poststraße, zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Der Geschädigte stellte seinen PKW in dem vorgenannten Zeitraum auf dem in Rede stehenden Parkplatz ab. Nach seiner Rückkehr stellte der Geschädigte eine aktuelle Beschädigung an seinem hinteren rechten Kotflügel fest. Der unbekannte Unfallverursacher dürfte demnach beim Ein- oder Ausparken das Fahrzeug des Geschädigten touchiert und anschließend unerlaubt die Unfallstelle verlassen haben. Etwaige Zeugenhinweise erbittet die Polizeiinspektion Andernach unter der Telefonnummer 02632-9210 oder unter piandernach@polizei.rlp.de

