Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Rahser: Zeugensuche - zwei Autos ausgebrannt

Viersen-Rahser (ots)

An der Wörthstraße im Rahser sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwei Autos abgebrannt. Die beiden Wagen waren dort geparkt und standen bei Eintreffen von Feuerwehr und Polizei bereits im Vollbrand. Ein aufmerksamer Zeuge hatte den akustischen Alarm an einem der Fahrzeuge gehört und war daraufhin nachschauen gegangen. Er bemerkte das Feuer und rief Feuerwehr und Polizei.

Beide Fahrzeuge wurden im Anschluss an die Löscharbeiten sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen im Rahser in der Nacht von Samstag auf Sonntag bitte unter der Rufnummer 02162377-0. /hei (535)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell