Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Grefrath (ots)

Am Sonntag gegen 18.35 Uhr befuhr eine 85jährige Frau aus Grefrath in Grefrath mit ihrem Fahrrad einen Feldwirtschaftsweg aus Richtung Hübeck kommend in Richtung Frauenweg. An der Kreuzung Hinsbecker Straße/ Frauenweg wollte sie die Hinsbecker Straße fahrend überqueren. Dabei achtete sie nicht auf einen 22jährigen Motorradfahrer, der die Hinsbecker Straße aus Richtung Grefrath kommend in Richtung Hinsbeck befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Die Seniorin stürzte und wurde dabei derart schwer verletzt, dass sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der Kradfahrer konnte das Motorrad abfangen und kontrolliert zum Stillstand bringen. Er wurde durch den Aufprall leicht verletzt. /UR (533)

