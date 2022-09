Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Trickdiebstahl: 88-Jährige um dreistelligen Bargeldbetrag gebracht

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte haben am Mittwochmittag, 7. September, aus der Wohnung einer 88-jährigen an der Waldnieler Straße einen dreistelligen Bargeldbetrag gestohlen. Das Duo gab sich als Service-Team einer Netzgesellschafft aus, um in das Haus und die Wohnung der Seniorin zu gelangen.

Gegen 11.30 Uhr klingelte es an der Haustür der 88-Jährigen. Da sie glaubte, es würde sich um einen Verwandten handeln, gewährte sie ihm Einlass in den Hausflur. An der Wohnungstür stellte sich der Mann allerdings als Mitarbeiter einer Netzgesellschafft vor, der überprüfen müsse, ob der Fernseher noch funktioniere. Bevor der Mann die Wohnung betrat, öffnete die Seniorin noch einer weiteren Person die Tür, die sich ebenfalls als Mitarbeiter der Netzgesellschaft ausgab. Die Männer traten ein und einer der Männer verwickelte die Seniorin in ein Gespräch, während der andere sich frei in der Wohnung bewegen konnte.

Nachdem die Männer gegangen waren, stellte die 88-Jährige fest, dass ein mittlerer dreistelliger Bargeldbetrag entwendet wurde.

Das Duo kann sie wie folgt beschreiben: Beide etwa 25 Jahre alt und 1,75 Meter groß, dunkelblonde Haare und europäisches Erscheinungsbild. Einer trug eine blaue Kniebandage.

Die Polizei Mönchengladbach fragt: Wer hat zur Tatzeit an der Waldnieler Straße verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann Hinweise auf die beiden Tatverdächtigen geben? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02161-290 entgegen. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell