POL-VIE: Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Willich (ots) - Am Samstag gegen 19.15 Uhr befuhr ein 70jähriger Mann aus Willich mit seinem Fahrrad die Bahnstraße in Willich aus Richtung Anrather Straße kommend in Richtung Parkstraße. Im Anschluss an eine Baustelle wollte er auf den Geh-Radweg fahren. Dabei kam er zu Fall und verletzte sich leicht. /UR (530) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Viersen Leitstellle Ulrich Rothstein Telefon: 02162/377-1150 ...

