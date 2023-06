Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Mülltonnen brennen auf Schulhof - Polizei such Zeugen

Tönisvorst-St.-Tönis (ots)

Unbekannte Täter zündeten am Sa., 03.06.2023 gegen 03:45 Uhr vier Mülltonnen auf dem Schulgelände des Michael-Ende-Gymnasiums an der Corneliusstr an. Die Feuerwehr konnten den Brand löschen bevor Schlimmeres passierte. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, kann sich bitte bei der Polizei Viersen, Lindenstraße 50 in 41747 Viersen unter der Tel.-Nr.: 02162-377-0 melden. /MG (528)

